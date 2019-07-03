Новый Renault Captur не получил главного преимущества кроссовера

Как это обычно бывает, информация о новинке появляется в Сети до официальной премьеры, и это немного подкашивает вау-эффект, который мог бы быть. Но в случае с Renault Captur даже предательское видео, сделанное на закрытой презентации кроссовера нового поколения, не смогло испортить первого впечатления.

То, как изменился Captur со сменой поколений, говорить, наверное, бессмысленно, потому что имидж пересмотрели кардинально. Автомобиль чуть вытянулся (длина увеличилась на 110 мм), приподнял плечевую линию, обзавёлся крупной и в какой-то степени даже экстравагантной оптикой - иными словами, модель повзрослела и постаралась соответствовать духу времени и запросам современного европейского покупателя.

При создании салона нового Captur дизайнеры ориентировались на Clio, главный девиз которого - ориентированность на водителя, то есть дисплей на консоли и блок управления функциями автомобиля чуть повернуты в сторону "пилота". Интерьер выполнен в лаконичном стиле, который отличает строгость в оформлении всех элементов - от клавиши активации подогрева сидений до узора на обивке сидений.

Фото: Пресс-служба Renault.

Дисплей мультимедиа вертикально ориентированный и имеет диагональ 9.3 дюйма, что является рекордным показателем для сегмента, приборка - цифровая (7 или 10 дюймов в зависимости от комплектации). Новая конструкция сидений, возможность регулировки наклона спинки заднего ряда вкупе с увеличением габаритной длины позволили выиграть дополнительные пространство для ног и объём багажника. Объём багажника, к слову, составляет 536 литров (+81 литр по сравнению с предшественником).

В Renault отметили широкие возможности персонализации кроссовера: вариантов цветовых комбинаций для кузова - не менее девяноста, для салона - порядка 18-ти.

В моторную гамму новинки войдут литровый турбированный TCe100, TCe130, знакомый по прошлому поколению Captur, и TCe155. Последний тоже был доступен для предшественника, но был на 5 л.с. слабее и прожорливее. Варианты трансмиссий - 6-скоростная МКП и 7-ступенчатый преселективный "робот".

Дизель объёмом 1.5 литра представлен в двух версиях: 95 и 115 л.с. Для 95-сильного предложат 6-скоростную "механику", для более мощного варианта также будет доступен "робот" с двойным сцеплением.

Говоря о гибридной модификации Renault Captur, стоит сказать пару слов о платформе, на которой создана новинка. В основе кроссовера лежит CMF-B, 85% компонентов которой оригинальны, если сравнивать её с "тележкой" предшественника. Также CMF-B позволила улучшить аэродинамику, оптимизировать вес, улучшить виброакустический комфорт и оснастить Captur передовыми ассистентами.

Итак, гибридная Renault Captur получила установку E-Tech Plug-in, которая аналогична той, которая устанавливается на новый Clio, то есть работе ДВС объёмом 1.6 литра помогают два электромотора, которые могут работать независимо друг от друга. Трансмиссия - бесступенчатый вариатор. На электрической тяге новый Renault Captur способен проехать до 45 км на скорости 135 км/ч.

Фото: Пресс-служба Renault.

Полноприводных версий у нового Renault Captur не будет.

Кроссовер впервые получил камеру кругового обзора, систему экстренного торможения в случае обнаружения препятствия, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в рамках полосы и поддержания безопасного расстояния до впереди идущей машины. Также Captur можно купить с автоматическим переключением с ближнего света на дальний, системой распознавания дорожных знаков, автоматическим парковщиком, аудиосистемой Bose.

О сроках выхода новинки на рынок в Renault не сообщили, но подтвердили, что модель будет выпускаться и в Китае на СП Renault Dongfeng.

Напомним, на нашем рынке продаётся Renault Kaptur, не имеющий ничего общего с европейской моделью. Наш кроссовер крупнее собрата и имеет версии с колёсной формулой 4х4. Цены на Kaptur начинаются от 944 000 рублей.