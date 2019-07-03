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03.07.2019 17:56
Рубрика: Страхование

Водители завели мотор

Омбудсмен отклонил основную часть жалоб по ОСАГО
Текст: Юлия Кривошапко
За первый месяц работы службы финансового уполномоченного на рынке автострахования к нему поступило почти 2,4 тысячи обращений. Большую часть - 1842 жалобы - омбудсмен рассматривать отказался, в основном из-за того, что автовладельцы нарушили норму закона, обязывающую сначала подать претензию в страховую компанию.
Если соблюсти процедуру обращения к омбудсмену, он поможет получить компенсацию сполна. Фото: Reuters. Если соблюсти процедуру обращения к омбудсмену, он поможет получить компенсацию сполна. Фото: Reuters.
Если соблюсти процедуру обращения к омбудсмену, он поможет получить компенсацию сполна. Фото: Reuters.

Жалобы приходят в основном на ОСАГО, рассказал главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин на XVII Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге. Лидируют по числу обращений Краснодарский край, Москва и Нижегородская область. Средний размер требований автовладельцев составляет чуть больше 180,6 тысячи рублей. "Чаще всего они не согласны с размером компенсации или отказом страховой компании в выплате", - сказал Воронин. Подавляющая часть обращений поступает в электронной форме - через личный кабинет на сайте уполномоченного. Сейчас там создано 3906 личных кабинетов, больше числа фактически поступивших обращений. "Это означает, что потребители еще только готовятся подавать обращения, но, соблюдая требования закона, ждут решения страховой компании", - пояснил Воронин.

В перспективе может появиться единый полис ОСАГО и КАСКО, рассказал зампред Банка России Владимир Чистюхин

Институт финансового омбудсмена заработал на страховом рынке 1 июня. Граждане, имеющие претензии к страховой компании по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО на повышенные суммы, должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора. Это бесплатно. Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Имущественные споры по ОСАГО рассматриваются независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона рублей, установленное для всех прочих дел, на них не распространяется.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Аксаков: Поправки об ОСАГО для лихачей поступят в Госдуму в июле

Рынок автострахования из-за большого количества жалоб на ОСАГО считается одним из самых проблемных. В I квартале 2019 года на него пришлось 80,8 процента жалоб в ЦБ на страховые компании, поэтому служба финансового уполномоченного начала работу именно с него.

Идущая реформа ОСАГО изменит много и для страховщиков, и для автовладельцев. Уже в июле правительство может внести в Госдуму поправки, которые, как предполагается, "привяжут" цену полиса к манере вождения водителя: дисциплинированные и аккуратные будут платить меньше, а лихачи больше. Законопроект также предполагает увеличение страховой суммы по ОСАГО в случае смерти в ДТП с 500 тысяч до двух миллионов рублей. "Госдума приступит к его рассмотрению в сентябре", - сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В перспективе в России может появиться единый полис ОСАГО и КАСКО. На одной стороне документа будет обязательная "автогражданка", на другой - добровольная. ЦБ видит возможность реализовать подобную идею, рассказал зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Так как ОСАГО - это обязательный инструмент, то и каско в этом смысле потребители, наверное, будут рассматривать как нечто стандартное. Возможно, правильным будет предусмотреть фиксированный набор рисков, который будет покрывать эта страховка", - сказал Чистюхин.