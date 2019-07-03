Июль 1944 года в объективах военкоров БелТА и ТАСС

По щекам катились слезы...

Как вспоминали очевидцы, "жители Минска встречали своих освободителей с цветами, на улицах играла музыка. И хотя город был изранен, а многие дома были объяты пламенем, Минск пел, и у всех на лицах сияло выражение счастья".

Верхний снимок сделан корреспондентом ТАСС Федором Кисловым в конце июля 1944 года. Автор подписал его так: "Жители освобожденного Минска возвращаются в свои дома". Но дело в том, что многие из них обнаружили на месте своих домов лишь груды кирпича.

Как вспоминал те дни Георгий Жуков: "Столицу Белоруссии нельзя было узнать. Семь лет я командовал полком и бригадой в Минске, хорошо знал каждую улицу. Теперь все лежало в руинах... Самое тяжелое впечатление производили жители Минска: крайне измученные, исхудавшие, по щекам многих катились слезы..."

Генералы под огнем

На фото репортера БелТА Владимира Лупейко хорошо видно, как жили минчане сразу после освобождения родного города. Всю войну "с "лейкой" и блокнотом" прошел журналист Лупейко.

Сохранился его рассказ о самом сильном за всю войну впечатлении: "Многое видел. Как поезд идет под откос, как колют штыком бывшего товарища, ставшего на путь насилия и мародерства. Никогда не забуду, как при взятии Борисова нашими войсками, в самом пекле, игнорируя разрывы снарядов, стояли в полный рост маршал Ротмистров и генерал Черняховский. Увидев меня, отправили в укрытие, а сами остались. Тогда я понял, что нужно не просто жить, а жить стоя - в полный рост".

Два героя - отец и сын

Увы, автор третьего снимка из архивов белорусского информационного агентства неизвестен. В кадре - командир отряда "За Советскую Белоруссию" Герой Советского Союза Андрей Волынец и его 13-летний сынишка Коля, служивший у отца в отряде разведчиком.

Андрей Волынец родился в 1904 году в деревне Желтки (ныне Вилейский район Минской области). В 30 лет вступил в подпольную компартию Западной Беларуси, по доносу был арестован польскими властями и отправлен в Вилейскую тюрьму.

Выйдя на свободу, приступил к реализации давней мечты - осушению болот возле родной деревни, а после оккупации фашистами родной Вилейки, создал антифашистскую группу, которая с осени 41-го уничтожала телеграфные линии, пускала под откос немецкие эшелоны, уничтожала живую силу врага. В июне 1944 года отряд Волынца был реорганизован в партизанскую бригаду "За Советскую Белоруссию" и насчитывал 410 партизан.

В августе 1944-го "за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии, за отвагу и мужество" А.И. Волынцу было присвоено звание Героя Советского Союза. Андрей Иванович лишь месяц не дожил до 20-летия Великой Победы. К сожалению, сведений о его сыне, запечатленном на снимке, нам отыскать не удалось. Возможно, отзовутся и расскажут о нем его родные, друзья или те, кто просто знал Николая Волынца.