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03.07.2019 17:47
Рубрика: Культура

На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект

Текст: Денис Передельский
Фото: Adam Stanford, Aerial-Cam Фото: Adam Stanford, Aerial-Cam
Фото: Adam Stanford, Aerial-Cam

В Великобритании археологи, занимающиеся изучением знаменитого валлийского кургана Брин-Келли-Ду (Bryn Celli Ddu), обнаружили курган, внутри которого оказалась скрыта 4000-летняя каменная пирамида.

Об открытии сообщает Live Science. Находка была сделана в Уэльсе на острове, который называют островом друидов. Считается, что друиды проводили там религиозные церемонии. Курган Брин-Келли-Ду был обнаружен археологами еще около столетия назад.

Фото: A. Kowalska/PCMA
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Это была гробница неолита, имевшая сакральное значение. Ранее в ней обнаружили керамику, оружие, множество инструментов и так называемый узорный камень - плиту с причудливым узором.

Курган Брин-Келли-Ду славится своим туннелем, который вел в гробницу. В день летнего солнцестояния восьмиугольная погребальная камера освещалась через этот коридор. В ходе раскопок внимание археологов привлек холм, расположенный в 150 метрах от гробницы.

Исследование подтвердило, что он является рукотворным. Более того, под слоем почвы была найдена пирамида, сложенная из камней. Радиоуглеродный анализ показал, что она была сооружена около 1900 года до н.э.

Однако некоторые артефакты, найденные внутри нее, могут быть гораздо старше. Так, археологи обнаружили кремневые орудия и двойной "бордюр" из массивных камней, причем вес некоторых из них превышает одну тонну.

Каменная пирамида может оказаться даже крупнее, чем ее знаменитый сосед. Ученые называют ее погребальной, так как других объяснений о ее предназначении не предложено. Но это всего лишь предположение, поскольку останков при раскопках исследователи не нашли.

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