ПАСЕ напомнила Украине о необходимости приглашать наблюдателей на выборы

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье раскритиковала решение Украины отозвать приглашения для наблюдателей на парламентские выборы и напомнила о необходимости наблюдения за выборами со стороны Ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ПАСЕ.

"Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - говорится в заявлении. Одновременно в нем отмечается "давняя практика работы с Украиной", которая позволила "значительно улучшить правовую базу страны и избирательную практику".

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов", - отметила Паскье и добавила, что готова вести диалог для улучшения отношений между Ассамблеей, Верховной Радой и украинской делегацией в ПАСЕ.

Напомним, что накануне спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации России в Ассамблею.