В древнейшей пирамиде Египта найден "путь в загробный мир"

Польские археологи, проводящие раскопки в пирамиде Джосера, установили, что окружающий ее Сухой ров был трехмерной моделью пути умершего фараона к загробной жизни.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Его совершила команда под руководством египтолога доктора Камила Курашкевича из Варшавского университета. Она проводит раскопки в пирамиде Джосера, которая считается древнейшей в мире.

Джосер (2667-2648 гг. до н.э.) был первым египетским фараоном, похороненным в пирамиде. При нем впервые в истории Египта огромные каменные блоки были использованы для постройки.

"Иероглифические надписи внутри пирамиды не представляют каких-либо концепций, связанных с загробной жизнью и смертью в Египте, - говорит Курашкевич. - Но некоторые из верований, связанных с загробной жизнью, могли быть отражены в реальности".

Внимание археологов привлек так называемый Сухой ров. Это гигантский прямоугольный желоб, который вырублен прямо в скале и окружает пирамиду. Его размер составляет примерно 750 на 600 метров. По мнению Курашкевича, этот ров мог быть трехмерной моделью пути умершего фараона к загробной жизни.

Траншея окружала погребальный комплекс Джосера, в состав которого входило несколько сооружений, а также защищавшая их стена. Некоторые гробницы сановников VI династии оказались на несколько сотен лет моложе пирамиды Джосера.

В ходе 20-летних раскопок ученые обнаружили необычные горизонтальные низкие коридоры. Вероятно, они появились одновременно со строительством пирамиды Джосера. Однако их предназначение до сих пор оставалось загадкой. Новая концепция дает им объяснение.

Один из таких туннелей, ведущих к пирамиде, имеет длину около 20 метров и заканчивается небольшой комнатой. Внутри нее польские археологи нашли необычное ритуальное копье, украшенное вырезанными изображениями змей.

"Это оружие могло быть либо одной из угроз, ожидающих фараона, либо оружием, подготовленным к тому, чтобы правитель использовал его против угроз в загробном мире, - предполагает Курашкевич. - Согласно египетским верованиям путь к загробной жизни был трудным и опасным. Прежде чем умерший мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолевать ряд препятствий и столкнуться с опасными существами".

Исследователи считают, что если их теория о трехмерной модели пути в загробный мир верна, то рядом с уже открытыми туннелями должны быть расположены и другие похожие коридоры.