Новости

Euro NCAP рассказал о последних краш-тестах. Есть "хорошисты" 14:25
Страховые компании усилили конкуренцию на рынке ОСАГО 14:22
Детей находящихся в тюрьмах Ирака россиянок вернут в Россию до осени 14:22
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек 14:19
В древнейшей пирамиде Египта найден "путь в загробный мир" 14:18
Крымчан предупредили о шквале и сильных ливнях 14:17
Путин продемонстрировал знание английского на церемонии в Кремле 14:15
В Ульяновске загорелся павильон рынка 14:10
На границе с Финляндией ФСБ нашла ордена в тайнике машины 14:08
Genesis выпустит маленький кроссовер 14:02
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба 14:01
В Сочи на жителя Кущевки завели дело за гибель собаки 13:55
Из Заполярья впервые отправят на переработку крупную партию батареек 13:54
В Мурманске прошел митинг памяти погибших подводников 13:48
Американский форвард Дэрран Хиллиард перешел в ПБК ЦСКА 13:43
Пилот рухнувшего на Кубани самолета не имел прав на управление 13:42
Путин принял верительные грамоты новых послов 13:37
МИД готов работать на равных с новым руководством ЕС 13:36
Полицейские задержали мужчин, избивших режиссера Агнию Галданову 13:31
В Курганской области загорелся мужской монастырь 13:30
Путин обсудит с правительством поручения по "Прямой линии" 13:29
Союз страховщиков создал сервис для прогнозирования затоплений 13:27
"Союзмультфильм" выпустит цикл мультиков об исчезающих русских словах 13:22
"Спартак" представил форму на новый сезон 13:16
ЦИК утвердил перечень цифровых участков в Москве 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
03.07.2019 14:18
Рубрика: Культура

В древнейшей пирамиде Египта найден "путь в загробный мир"

Текст: Денис Передельский
Фото: A. Kowalska/PCMA Фото: A. Kowalska/PCMA
Фото: A. Kowalska/PCMA

Польские археологи, проводящие раскопки в пирамиде Джосера, установили, что окружающий ее Сухой ров был трехмерной моделью пути умершего фараона к загробной жизни.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Его совершила команда под руководством египтолога доктора Камила Курашкевича из Варшавского университета. Она проводит раскопки в пирамиде Джосера, которая считается древнейшей в мире.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову

Джосер (2667-2648 гг. до н.э.) был первым египетским фараоном, похороненным в пирамиде. При нем впервые в истории Египта огромные каменные блоки были использованы для постройки.

"Иероглифические надписи внутри пирамиды не представляют каких-либо концепций, связанных с загробной жизнью и смертью в Египте, - говорит Курашкевич. - Но некоторые из верований, связанных с загробной жизнью, могли быть отражены в реальности".

Внимание археологов привлек так называемый Сухой ров. Это гигантский прямоугольный желоб, который вырублен прямо в скале и окружает пирамиду. Его размер составляет примерно 750 на 600 метров. По мнению Курашкевича, этот ров мог быть трехмерной моделью пути умершего фараона к загробной жизни.

Траншея окружала погребальный комплекс Джосера, в состав которого входило несколько сооружений, а также защищавшая их стена. Некоторые гробницы сановников VI династии оказались на несколько сотен лет моложе пирамиды Джосера.

Фото: Марк Редькин/РИА Новости
Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте

В ходе 20-летних раскопок ученые обнаружили необычные горизонтальные низкие коридоры. Вероятно, они появились одновременно со строительством пирамиды Джосера. Однако их предназначение до сих пор оставалось загадкой. Новая концепция дает им объяснение.

Один из таких туннелей, ведущих к пирамиде, имеет длину около 20 метров и заканчивается небольшой комнатой. Внутри нее польские археологи нашли необычное ритуальное копье, украшенное вырезанными изображениями змей.

"Это оружие могло быть либо одной из угроз, ожидающих фараона, либо оружием, подготовленным к тому, чтобы правитель использовал его против угроз в загробном мире, - предполагает Курашкевич. - Согласно египетским верованиям путь к загробной жизни был трудным и опасным. Прежде чем умерший мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолевать ряд препятствий и столкнуться с опасными существами".

Исследователи считают, что если их теория о трехмерной модели пути в загробный мир верна, то рядом с уже открытыми туннелями должны быть расположены и другие похожие коридоры.

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
Петербуженка сделала музею царский подарок
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Африка Египет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин говорил с нидерландским премьером о малазийском самолете
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения
Английский Зеленского рассмешил канадцев