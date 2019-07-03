Путин обсудит с правительством поручения по "Прямой линии"

На совещании с членами правительства глава государства обсудит поручения по итогам "Прямой линии". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поручения были опубликованы на сайте Кремля 2 июля.

"Президент Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам Прямой линии", - сообщил Песков.

Кроме того, будет обсуждаться законодательное обеспечение реализации нацпроектов: нужны новые законы, изменение старых. "Эта работа не терпит отлагательств", - сказал пресс-секретарь президента.