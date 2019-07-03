Власть
03.07.2019 10:37
Текст: Кира Латухина

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля. В этом году дата совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: president.gov.by
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Граждане двух стран свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества, отметил Владимир Путин. Узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня - залог прочности российско-белорусских отношений, подчеркнул он.

Президент уверен, что Россия и Беларусь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве.

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