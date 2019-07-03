Путин призвал разобраться с ценами на авиакеросин как можно быстрее

Новости

Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 20:05
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 18:20
Рубрика: Экономика

Путин призвал разобраться с ценами на авиакеросин как можно быстрее

Текст: Татьяна Замахина
Владимир Путин призвал правительство ускорить решение вопросов с ценами на авиационный керосин и битум. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания с членами правительства, обращаясь к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Ранее глава государства по итогам "Прямой линии" поручил кабмину создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум. Об успехах в этом направлении он спросил у главы Минфина.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

"Побыстрее только надо, - уточнил Путин, говоря о принятии мер. - Сезон закончится скоро туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами".

Силуанов доложил, что предлагает кабмин для удешевления авиаперелетов. Идея состоит в том, чтобы компенсировать рост цен авиабилетов за счет нефтегазовых доходов. Это будет осуществлено в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тысячи рублей за тонну, что соответствует примерно 70 долларам за баррель нефти, заявил первый вице-премьер.

"Будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств. То есть, когда цена авиакеросина будет превышать планку, которая будет влиять на цену на авиабилеты, будем доплачивать из нефтегазовых доходов", - сказал Силуанов.

По его словам, правительство предлагает ввести эту меру с 1 августа. Соответствующий законопроект будет рассматриваться 4 июля на заседании правительства РФ.

Фото: iStock
В правительстве договорились о сдерживании цен на бензин для населения

Авиационное топливо в 2018 году подорожало на 30%, в связи с чем авиабилеты прибавили в цене на 9,5%.

Одновременно Минфин будет готовить предложения об увеличении средств дорожных фондов при росте цены на нефть выше 70 долларов за баррель для компенсации подорожания битума. Ведь и его цена зависит от цен на мировых рынках на нефть.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России