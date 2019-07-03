Путин призвал разобраться с ценами на авиакеросин как можно быстрее

Владимир Путин призвал правительство ускорить решение вопросов с ценами на авиационный керосин и битум. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания с членами правительства, обращаясь к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову.

Ранее глава государства по итогам "Прямой линии" поручил кабмину создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум. Об успехах в этом направлении он спросил у главы Минфина.

"Побыстрее только надо, - уточнил Путин, говоря о принятии мер. - Сезон закончится скоро туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами".

Силуанов доложил, что предлагает кабмин для удешевления авиаперелетов. Идея состоит в том, чтобы компенсировать рост цен авиабилетов за счет нефтегазовых доходов. Это будет осуществлено в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тысячи рублей за тонну, что соответствует примерно 70 долларам за баррель нефти, заявил первый вице-премьер.

"Будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств. То есть, когда цена авиакеросина будет превышать планку, которая будет влиять на цену на авиабилеты, будем доплачивать из нефтегазовых доходов", - сказал Силуанов.

По его словам, правительство предлагает ввести эту меру с 1 августа. Соответствующий законопроект будет рассматриваться 4 июля на заседании правительства РФ.

Авиационное топливо в 2018 году подорожало на 30%, в связи с чем авиабилеты прибавили в цене на 9,5%.

Одновременно Минфин будет готовить предложения об увеличении средств дорожных фондов при росте цены на нефть выше 70 долларов за баррель для компенсации подорожания битума. Ведь и его цена зависит от цен на мировых рынках на нефть.