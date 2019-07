На церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот президенту России в Кремле произошла небольшая заминка.

Когда все 18 дипломатов передали свои бумаги главе государства, возникла пауза. Подождав, пока послы выстроятся в одну линию, Владимир Путин спросил их на английском, готовы ли они к продолжению церемонии: "Are you ready? Okay".

После этого президент перешел к своей речи.