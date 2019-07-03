"Яндекс" до конца года выведет на дороги более сотни беспилотников

Активная фаза эксперимента стартовала еще в конце 2017 года, когда первый беспилотник компании стал курсировать по центру Москвы. В 2018-м машины запустили в Сколково и Иннополисе. А уже в мае этого года тестирование прошло в столице: на улицы выпустили стразу пять таких авто. Цель исследования - создать безопасную технологию управления автомобилем без водителя. Есть и четкие сроки: она должна быть готова до марта 2021-го.

Беспилотник создан на базе японской Toyota Prius. Роль "глаз" выполняют три вида сенсоров: 4 лидара (лазерный сканер. - Ред.) ответственны за измерение расстояния до объектов и их 3D-моделирование, 6 камер фиксируют знаки и разметку, а 6 радаров измеряют скорость машин и пешеходов. Обрабатывает все эти данные производительный компьютер, который располагается в отсеке для запасного колеса. У конкурирующих компаний, кстати, он, как правило, занимает всю полезную площадь багажника, а у яндексовского беспилотника он остается свободным. В итоге на большой экран посередине центральной консоли выводится визуализация всех статичных и движущихся объектов в радиусе до 300 метров. Это и машины, и здания, и пешеходы. От "глаз" не скроется даже кошка или заяц.

Система безопасности продумана до мелочей - за все время тестовые машины не попали ни в одно ДТП. "Представим, что автобус стоит на остановке и закрывает видимость радарам - они не простреливают через металл. Но систему уже научили, что из-за препятствия на дорогу могут выйти люди. Поэтому скорость снижается до той отметки, при которой автомобиль сможет остановиться в случае внезапного появления человека", - рассказал "РГ" директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей компании "Яндекс" Артем Фокин.

Существует и масса других ситуаций, при которых искусственный интеллект выигрывает. Например, водитель смотрит в зеркало заднего вида, на секунду перестает контролировать впереди идущий автомобиль, который как раз в этот момент резко тормозит. В итоге происходит авария. Хорошо еще если это две машины, а ведь на дорогу может выбежать ребенок. Робот же всегда сфокусирован на всех направлениях, и его концентрация не рассеивается.

Беспилотник сделан на базе Toyota Prius. За время тестов иномарка ни разу не попадала в ДТП

Главная "беда" беспилотников - то, что они не могут нарушать Правила дорожного движения. Они так запрограммированы. Но иногда бывает и так, что проехать, не нарушив, нельзя. Допустим, на однополосной дороге произошло ДТП, справа тротуар, слева сплошная. Как объезжать? В автономном режиме беспилотник остановится и будет стоять, пока препятствие не уберут. "В будущем, когда водитель вообще не будет контролировать движение, такие ситуации планируется решать с помощью телеуправления. Робот предложит траекторию объезда с нарушением, но человек должен будет обязательно ее подтвердить", - говорит Фокин. Не умеют такие машины и говорить спасибо другим водителям, если те их пропускают. Ведь тогда пришлось бы считывать жесты, означающие "Проезжай!" через стекло. А если у пропускающего преимущество, тоже проблема - ведь робот уверен, что по правилам первой проехать должна другая машина.

Работы в рамках эксперимента предстоит еще очень много, поэтому подключать нужно как можно больше ресурсов. "Пять беспилотников - это очень мало. Надо наездить миллионы километров, чтобы развить искусственный интеллект. Поэтому до конца года нужно увеличить парк более чем в 20 раз", - говорит Фокин. Он отметил, что 43 такие машины есть уже сейчас: по одной в Израиле и США, по паре в Иннополисе и Сколково, все остальные в Москве и на спецполигоне в Ступино. А те пять машин, о которых сейчас все говорят, - это техника, прошедшая сертификацию в лаборатории НАМИ для автономного передвижения по городу. Остальные машины тоже катаются по столице, но включать автопилот им пока нельзя. Поэтому они просто собирают данные с многочисленных сенсоров. "Административный барьер чувствуется очень сильно. Одна только сертификация занимает в среднем 25 дней. А один беспилотник мы собираем за два дня. Для сравнения, в Неваде мы согласовали выезд автомобиля за две недели. Достаточно было всего лишь дистанционно заполнить электронную форму", - сетует Фокин.

Многие думают, что штаб-квартира для тестирования беспилотников располагается в центре города у головного офиса "Яндекса" на улице Льва Толстого. Но это не так. "Гараж", как его называют в самой компании, находится в Очаково-Матвеевском на Аминьевском шоссе. Здесь же беспилотные машины собирают и обслуживают. Локация очень удобная: есть выход на улицу Лобачевского, Проектируемый проезд №4931, недалеко до Мичуринского проспекта и Можайского шоссе. А всего в каких-то 50 метрах заправка - можно залить полный бак и сразу продолжать заезды. В день один беспилотник проходит от 150 до 500 км. Разброс очень большой, потому что пробег сильно зависит от дорожной обстановки. В выходные, когда пробок практически нет, автомобили ездят больше, а в будни, как правило, покрывается более скромное расстояние.

В "Яндексе" на испытания и перспективы смотрят все-таки позитивно. Если эксперимент пройдет удачно, то уже примерно в 2023 году в Москве полноценно сможет заработать беспилотное такси. Достаточно будет привычным образом заказать "шашечки" через приложение, и к вам приедет такси без водителя. Сев в салон, можно будет просто дать команду фирменному голосовому помощнику и сказать "Алиса, домой!".