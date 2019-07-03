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03.07.2019 20:12
Рубрика: Дороги

Питер все ближе

Открылся новый участок трассы М11 от Клина до Твери
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 144 (7902)
Автомобилисты теперь смогут доехать от Клина до Твери по скоростной трассе М11. Новый участок платной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, открылся 3 июля.

Движение запущено на отрезке дороги с 97-го по 149-й километр. В результате трасса М11 связала Московскую кольцевую дорогу с Тверью, этот путь теперь займет чуть больше часа, сообщили в Росавтодоре.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Дорога четырехполосная, разрешенная скорость сейчас - 110 километров в час, кроме того, она обходит стороной населенные пункты. Так что проехать по новой трассе можно будет намного быстрее, чем по старой "ленинградке". Позже скорость на М11 еще увеличат до 130 километров в час.

Новая трасса оснащена разделительными ограждениями и освещением.

На всем пути организованы площадки для отдыха, круглосуточно дежурят аварийные комиссары, если вдруг случится какая-то внештатная ситуация. Кстати, вызвать комиссара можно по короткому номеру *2011. На участке от Клина до Твери построили две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидова и Конакова на 124-м километре. А на 143-м километре трасса М11 пересекается с федеральной трассой М10 "Россия".

Фото: Наталья Яковлева
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Как отметил министр транспорта Евгений Дитрих, этот участок, как и остальные участки М11, станет образцом и эталоном высокого качества и высокого уровня безопасности.

Проехать днем на легковом автомобиле 52 километра по новому участку платной трассы можно за 130 рублей при оплате наличными или банковской картой. А если использовать транспондер - специальное устройство, передающее радиосигнал, цена составит 104 рубля. Ночью тариф меньше. С 1.00 до 6.00 плата составляет 90 рублей при оплате наличными или картой и 50 рублей с транспондером. К тому же стоимость проезда зависит от автомобиля - для автобусов и грузовиков плата выше.