С улиц Москвы эвакуировали 9 тысяч машин без номеров

За первые шесть месяцев этого года с улиц Москвы эвакуировали около 9 тысяч машин без номеров и с нечитаемыми знаками. Об этом рассказали в пресс-службе столичной административной дорожной инспекции (МАДИ).

В общей сложности с января по июнь с различных улиц города по этим причинам эвакуировали 8 703 авто. Среди них попадались и те, на которых стояли "сувенирные" регистрационные знаки - в свое время они широко продавались. Владельцы ставили их, чтобы избежать ответственности за нарушения при видеофиксации. Но такие номера выявлялись все чаще во время рейдов МАДИ, поэтому сейчас "сувениркой" пользуются лишь немногие.

Машины с нечитаемыми, сувенирными номерами или вовсе без регистрационных знаков отправляются на спецстоянки. И владельцам потом довольно трудно их найти, особенно если марка автомобиля распространенная.