Власти Якутии помогли пострадавшим от паводка иркутянам

Правительство Якутии выделило миллион рублей для пострадавших от паводка в Иркутской области.

Распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Солодов. Средства выделены из резервного фонда правительства Якутии. Деньги небольшие, но у попавших в беду иркутян сейчас на счету каждый рубль.

"Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере один миллион рублей. Кроме того, в ближайшие дни мы запустим добровольный сбор средств для помощи пострадавшим от стихии, чтобы каждый неравнодушный якутянин мог внести свой личный вклад”, - цитирует Владимира Солодова пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов, почти 2,6 тысячи человек эвакуированы. В регионе частично разрушена автотранспортная инфраструктура.