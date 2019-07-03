"АвтоВАЗ" приостановил производство в Тольятти и Ижевске

"АвтоВАЗ" приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны поставщика. Предварительные сроки запуска конвейера не названы. С 3 июля заводы перешли на режим с оплатой 2/3 от заработной платы.

- Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны "Завода Автокомпонент" города Нижний Новгород, - сказано в официальном сообщении Группы "АвтоВАЗ". Также в компании пояснили, что оставляют за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки. Сумма претензии не уточняется.

На предприятии "Автокомпонент" (крупный поставщик изделий из пластмасс и полимерных композитов: бамперов, топливных баков, климат-систем и так далее) более подробно прокомментировали происходящее.

- С октября 2018 года между "Заводом Автокомпонент" и компанией "АвтоВАЗ" ведутся переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие. Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер предприятия, - пояснили в "Автокомпоненте".

Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это именно результат затяжных переговоров. Представитель УК "Автокомпонент" Анна Евдокимова пояснила "РГ", что "переговоры ведутся, надеемся, что ситуация разрешится в самое ближайшее время, в этом заинтересованы и "АвтоВАЗ", и мы".

Это не первый случай простоя "АвтоВАЗа" из-за срыва поставок именно со стороны "Автокомпонента". Подобное было в апреле 2018 года. В 2017 году совместное предприятие "Джи Эм - АвтоВАЗ" также уходило в вынужденный простой на две недели из-за недопоставок того же завода.