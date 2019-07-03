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03.07.2019 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обратившаяся к Путину семья с Донбасса начала получать гражданство РФ

Текст: Олег Корякин
Переселившаяся в Татарстан с Донбасса семья Люлькевичей после обращения на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину начала получать российские паспорта.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в отделе полиции № 3 "Центральный" УМВД России по Набережным Челнам Республики Татарстан прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины", - уточнила она.

По ее словам, семья была включена в госпрограмму по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников.

- Для нас это большое событие, - поделился впечатлениями с корреспондентом "РГ" Владимир Люлькевич. - Местные власти на наше обращение среагировали сверхбыстро. Мы сами не ожидали такой реакции. В тот же день взяли нас в оборот и стали возить на машинах по всем необходимым инстанциям.

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По прикидкам Владимира Люлькевича, для того, чтобы получить паспорта всем остальным членам семьи потребуется 2-3 недели.

- Теперь для нас открываются большие перспективы. Я ведь гитарный мастер и до этого момента у меня не было никаких условий для работы. Что я мог делать в чужой стране? А теперь, наверное, и кредит смогу взять, наладить свой бизнес.

Напомним, ранее "РГ" писала, что Владимиру Люлькевичу приходилось изготавливать гитары на табуретках. Официально трудоустроиться из-за несовершенства законодательной системы никто в семье не мог.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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