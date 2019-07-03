Беглов: Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования семьям подводников, погибших в Баренцевом море, и подтвердил, что моряки служили в Северной столице.

- Петербург с болью в сердце воспринял известие о гибели моряков-подводников, - сказал Александр Беглов. - Трагедия унесла жизни полных сил и здоровья мужчин, настоящих офицеров, с честью исполнявших свой долг перед Родиной. Среди погибших были и петербуржцы.

Градоначальник заверил, что власти Петербурга окажут поддержку семьям погибших подводников.

"Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга, - написал также Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте". Петербуржцы присоединяются к соболезнованиям. Под постом врио губернатора - десятки комментариев со словами скорби.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря произошел пожар. В результате погибли четырнадцать моряков-подводников.