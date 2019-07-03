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03.07.2019 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Беглов: Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петербурге

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования семьям подводников, погибших в Баренцевом море, и подтвердил, что моряки служили в Северной столице.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Петербург с болью в сердце воспринял известие о гибели моряков-подводников, - сказал Александр Беглов. - Трагедия унесла жизни полных сил и здоровья мужчин, настоящих офицеров, с честью исполнявших свой долг перед Родиной. Среди погибших были и петербуржцы.

Градоначальник заверил, что власти Петербурга окажут поддержку семьям погибших подводников.

"Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга, - написал также Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте". Петербуржцы присоединяются к соболезнованиям. Под постом врио губернатора - десятки комментариев со словами скорби.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря произошел пожар. В результате погибли четырнадцать моряков-подводников.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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