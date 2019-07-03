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03.07.2019 17:41
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Археологи отправились в Югру по следам новгородских ушкуйников

Текст: Николай Грищенко
Фото: Отделение РГО в ХМАО-Югре Фото: Отделение РГО в ХМАО-Югре
Фото: Отделение РГО в ХМАО-Югре

Ведущие археологи института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, а также студенты отправились в экспедицию "В поисках древней Югры". В исследовании городища Шеркалы-1 в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа примут участие около 100 человек.

Фото: Bartosz Swiatkowski / University of Gdansk
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"Археологическая экспедиция проводится для изучения и сохранения материальной культуры коренных народов Сибири раннего железного века и Средневековья", - сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Кроме того, студенты-историки из Югры и Новосибирска также примут участие в мастер-классах и индивидуальных консультациях от ведущих археологов страны.

Отметим, что памятник истории Шеркалы-1 относится к периоду военных и торговых походов новгородцев в Югру в XI-XIV веках и Московских ратников в XV-XVII веках. Ученые предполагают, что первоначально на этом месте была фактория для скупки пушнины, которая позже превратилась в городок Кодского княжества. Первые раскопки городища состоялись в 1979 году. В прошлом году археологи обнаружили более 458 серебряных украшений, оружия и предметов быта, а также конструктивными элементами архитектурных сооружений того времени.

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