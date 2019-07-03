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03.07.2019 20:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом море

Текст: Иван Петров
Министерство обороны России опубликовало список моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена, звания и фотографии 14 военнослужащих размещены на официальном сайте военного ведомства.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В списке погибших, как ранее и соощалось, семь капитанов 1-го ранга. Это Денис Долонский, Андрей Воскресенский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. Также при пожаре погибли три капитана 2-го ранга - Александр Авдонин, Дмитрий Соловьев и Сергей Данильченко. Среди погибших на борту подводного аппарата значатся три капитана 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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"Все погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины", - отметили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, кто именно спас гражданского специалиста, оказавшегося на борту судна вместе с моряками-подводниками в момент пожара.

Напомним, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. Позднее было уточнено, что аппарат в этот момент находился в Баренцевом море.  От отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Возгорание удалось ликвидировать только, как отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна сейчас находятся в госпитале.

Происшествия ЧП Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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