В Минобороны рассказали, кто именно из моряков спас гражданского специалиста

Гражданского специалиста-представителя промышленности, находившегося вместе с моряками на глубоководном аппарате во время пожара, спас морской офицер Дмитрий Соловьев. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны России.

Чуть ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что погибшие подводники действовали в критической ситуации исключительно геройски.

По его словам, из охваченного огнем отсека в первую очередь моряки эвакуировали гражданского представителя промышленности. "Затем они задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. Сами же до конца боролись за жизнь своих товарищей и живучесть корабля", - рассказал глава российского военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что погибшие моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

В Минобороны рассказали подробности спасения гражданского специалиста.

"Спасение стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего вывод гражданского из аварийного отсека. После Соловьев продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа", - рассказали военные.

Стоит отметить, что это первый моряк из числа погибших, чье имя официально назвали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что из соображений безопасности военные не станут раскрывать данные о том, на каком именно судне возник пожар. "Есть информация, которая относится к категории гостайны, и она соблюдается в интересах государства и госбезопасности. Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, в минувший вторник Минобороны сообщило, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. Позднее было уточнено, что инцидент произошел в Баренцевом море. От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать только, как отмечали военные, благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна сейчас находятся в госпитале.