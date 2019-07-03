Шойгу: Моряки ценой своих жизней спасли гражданского человека

По его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ России подводники эвакуировали гражданского. После чего моряки задраили люк, чтобы не дать огню распространиться.

"Моряки-подводники в критической ситуации действовали геройски - из охваченного огнем отсека в первую очередь они эвакуировали гражданского представителя промышленности. Затем сразу задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. Сами же до конца боролись за живучесть корабля", - рассказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что погибшие моряки ценой своих жизней выполнили труднейшую задачу - ликвидировали очаг возгорания, при этом спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

По словам министра, все погибшие моряки будут представлены к госнаградам.

Кроме того Минобороны РФ окажет помощь семьям всех погибших в результате пожара на глубоководном аппарате подводников.

Напомним, во вторник пресс-служба Минобороны сообщила, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале.

Следственный комитет по факту гибели моряков начал доследственную проверку.