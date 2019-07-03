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03.07.2019 13:20
Рубрика: Происшествия

Шойгу: Моряки ценой своих жизней спасли гражданского человека

Текст: Иван Петров
Моряки ценой своих жизней спасли гражданского человека, оказавшегося с ними на борту глубоководного аппарата в момент пожара. Об этом стало известно в среду на совещании комиссии по установлению причин трагедии в Баренцевом море, произошедшей 1 июля. Совещание в Североморске (именно сюда доставили глубоководный аппарат, на котором произошел пожар, приведший к гибели 14 моряков-подводников) в настоящее время проводит министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ России подводники эвакуировали гражданского. После чего моряки задраили люк, чтобы не дать огню распространиться.

"Моряки-подводники в критической ситуации действовали геройски - из охваченного огнем отсека в первую очередь они эвакуировали гражданского представителя промышленности. Затем сразу задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. Сами же до конца боролись за живучесть корабля", - рассказал глава российского военного ведомства.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Сергей Шойгу отметил, что погибшие моряки ценой своих жизней выполнили труднейшую задачу - ликвидировали очаг возгорания, при этом спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

По словам министра, все погибшие моряки будут представлены к госнаградам.

Кроме того Минобороны РФ окажет помощь семьям всех погибших в результате пожара на глубоководном аппарате подводников.

Напомним, во вторник пресс-служба Минобороны сообщила, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале.

Следственный комитет по факту гибели моряков начал доследственную проверку.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минобороны
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