Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками

Президент сразу же получил доклад о трагедии в Баренцевом море, сообщили в Кремле. Но часть информации засекречена, и ее раскрывать общественности не будут.

"Естественно, главнокомандующему было доложено незамедлительно", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Имели место героические действия экипажа по спасению корабля", - добавил он. "Информация была предоставлена своевременно", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос журналистов, о какой именно подлодке или станции идет речь, пресс-секретарь главы государства ответил: "Как это может быть непонятно? Главнокомандующий располагает всей информацией. Но она не может иметь публичное хождение, относится к категории абсолютно секретных данных, и нормально, что не раскрывается". На уточняющий вопрос, планируется ли ее раскрывать, Песков сказал: "Нет, конечно".

"Есть информация, которая относится к гостайне", - разъяснил представитель Кремля. "Абсолютно нормальная практика - когда не раскрывается такая информация - в этом нет ничего противозаконного", - заметил он.

Характеристики лодки и так далее - это гостайна, уточнил Песков и предложил обращаться в Минобороны. Вопрос о том, был ли на борту атомный реактор, он также переадресовал в военное ведомство: "Это не ко мне. Мы не занимаемся конструкцией лодок". Туда же нужно обращаться с вопросом про имена погибших моряков.

"Не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий обладает всей полнотой информации", - также сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, будет ли президент встречаться с родственниками погибших подводников, Песков напомнил, что в Североморск по поручению президента отправился министр обороны Сергей Шойгу.

Также представитель Кремля пояснил, что пока на федеральном уровне не принималось решений по объявлению траура. Что до регионального - то нужно спрашивать у региональных властей.