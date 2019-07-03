Шойгу прибыл в Североморск для разбора причин трагедии с подводниками

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в город Североморск, куда ранее доставили глубоководный аппарат, на борту которого при пожаре погибли 14 моряков-подводников. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве напомнили, что во вторник президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны вылететь в Североморск. Здесь министр сегодня проведет рабочее совещание комиссии по установлению причин трагического пожара.

В Минобороны рассказали, что Сергей Шойгу лично заслушает доклады командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. Позднее стало известно, что ЧП произошло в Баренцевом море. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в настоящее время в госпитале.

В министерстве обороны не называли, на каком именно аппарате произошел пожар. Известно лишь, что это глубоководной научно-исследовательская станция, приписанная к Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.

Следственный комитет по факту гибели моряков начал доследственную проверку.