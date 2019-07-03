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03.07.2019 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки

Текст: Вера Черенева

В Санкт-Петербургском городском суде присяжные рассмотрели дело сиделки, обвиняемой в убийстве Нины Мациной, старейшей сотрудницы Мариинского театра. Сиделку и двух ее знакомых признали виновными в преступлении.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело рассматривалось судом присяжных. Коллегии было задано десять вопросов и все присяжные единодушно признали сиделку Галину Гусейнову и ее знакомых Серика Нарояна и Размика Акопяна виновными в убийстве женщины.

Напомним, 93-летнюю Нину Мацину, сотрудницу библиотеки Мариинского театра, жестоко убили в концу 2017 года. Ее тело нашли соседи, они обратили внимание на запах газа из квартиры.

В одной из комнат лежала убитая пенсионерка. Впоследствии выяснилось, что женщину избивали и душили скотчем. А уходя, рассчитывая на пожар или взрыв, включили на полную мощность газовые конфорки.

Из квартиры пропала банковская карта и фотография Шаляпина с автографом певца. В ходе расследования подозрение сразу пало на Гусейнову.

По версии следствия, Гусейнова, а также Нароян и Акопян, были уверены, что Нина Мацина очень богата и хранит в квартире крупную сумму денег и коллекцию драгоценностей. Как полагает сторона обвинения, Нина Мацина сама открыла троице дверь. С пенсионерки стали требовать денег, а когда она сказала, что их нет, ее пытали, а потом убили.

Гусейнова и ее знакомые отрицали все обвинения в свой адрес и ходатайствовали о том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Им пошли навстречу, правда, присяжные не только согласились с доводами следствия, но и признали всю троицу не заслуживающими снисхождения.

В ближайшее время суд определит меру наказания для подсудимых.

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