В Петербурге госпитализировали водителя зависшей на мосту фуры

В Петербурге успешно завершилась операция по спасению водителя фуры, повисшей над железнодорожными путями на Невском путепроводе. Как сообщает региональное управление ГИБДД, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что на путепроводе столкнулись не три, а четыре машины: грузовик Volvo, автобус Волга-ГАЗ, легковые автомобили Ford и Lexus.

По предварительным данным, в аварии погиб водитель Ford, его личность установлена. Известно, что это мужчина 1969 года рождения.

Напомним, в результате массового ДТП, грузовик пробил ограждение путепровода и полностью перекрыл на нем движение. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они оформляют протоколы и выясняют все обстоятельства случившегося. Автолюбителям советуют искать пути объезда.

Задача это непростая, фактически Невский путепровод является основной дорогой, которая связывает Фрунзенский и Невский районы.