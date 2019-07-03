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03.07.2019 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге госпитализировали водителя зависшей на мосту фуры

Текст: Вера Черенева

В Петербурге успешно завершилась операция по спасению водителя фуры, повисшей над железнодорожными путями на Невском путепроводе. Как сообщает региональное управление ГИБДД, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: iStock
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В ведомстве уточнили, что на путепроводе столкнулись не три, а четыре машины: грузовик Volvo, автобус Волга-ГАЗ, легковые автомобили Ford и Lexus.

По предварительным данным, в аварии погиб водитель Ford, его личность установлена. Известно, что это мужчина 1969 года рождения.

Напомним, в результате массового ДТП, грузовик пробил ограждение путепровода и полностью перекрыл на нем движение. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они оформляют протоколы и выясняют все обстоятельства случившегося. Автолюбителям советуют искать пути объезда.

Задача это непростая, фактически Невский путепровод является основной дорогой, которая связывает Фрунзенский и Невский районы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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