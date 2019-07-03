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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Машине - место

Эксперты подсчитали среднюю цену паркинга в крупных городах
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Цена парковочного места в подземном или надземном паркинге в новостройках за год выросла в цене на 2,7 процента и достигла 775,2 тысячи рублей. Среди 16 городов-миллионников снизился ценник только в двух, в ряде городов машино-места подорожали более чем на четверть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сильнее всего цены на собственное место на парковке выросли в Волгограде - на 31,5 процента за год, составив 742,1 тысячи рублей. Чуть меньше выросли в цене машино-места в Уфе - на 25,3 процента до 629,2 тысячи рублей. Также существенное повышение стоимости парковочных мест - около 20 процентов - произошло в Омске и Краснодаре. Снизились цены только в Казани на 18,7 процента и в Санкт-Петербурге - на 0,6 процента.

Ситуация на рынке позволяет покупателям диктовать свои условия, они могут требовать больших скидок при покупке мест на парковках

Самые доступные предложения делают своим клиентам застройщики Челябинска - здесь машино-место стоит в среднем 496,9 тысячи рублей. Дороже всего иметь собственное место на парковке в Москве, автомобилистам такая роскошь обходится в 1,1 миллиона рублей. На столичный рынок вышло много так называемых этажерок - надземных паркингов, что сдерживает рост цен.

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На рынке сложилась ситуация, когда предложение растет, а спрос падает. В элитных комплексах машино-места распродаются одновременно с жильем. В комфорт-классе после ввода дома в эксплуатацию остаются нереализованными еще 60 процентов парковочных мест, в "бизнесе" - 35 процентов, отмечают в департаменте новостроек "ИНКОМ-Недвижимость".

Сложившаяся ситуация позволяет покупателям диктовать свои условия, они могут рассчитывать на большие скидки при покупке парковочного места. "Сделки со скидками на рынке машино-мест намного больше распространены, и процент дисконта выше, чем у квартир, - объясняет Татьяна Подкидышева, директор по продажам компании "НДВ-Супермаркет недвижимости". - На поздних стадиях строительства и после сдачи дома условия приобретения очень выгодны, застройщики распродают оставшийся пул по сниженным ценам, выгодные программы рассрочек". Трудности с продажей превращают места на подземных парковках в маркетинговый инструмент: их могут даже подарить при покупке квартиры или предложить в аренду на льготных условиях.

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"Есть вариант, когда в случае приобретения жилья покупателю предлагается бесплатная аренда машино-места на пару месяцев, - рассказывает заместитель директора Департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. - Это хороший способ продать его в дальнейшем: велика вероятность, что автомобилист привыкнет к такому удобству и не захочет что-либо менять".

Кроме того, в жилых комплексах набирает популярность аренда машино-мест. За год спрос на нее вырос с 32 до 54 процентов. Иметь парковочное место в собственности предпочитают 46 процентов автомобилистов. Такой перевес в сторону арендаторов объясняется тем, что платежеспособность населения продолжает снижаться и отдать 1-2 миллиона рублей за место сегодня готов далеко не каждый.

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