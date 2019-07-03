В кубанском городе Ейске состоялся VII кинофестиваль "Провинциальная Россия". Этот уникальный форум посвящен истории и современной жизни отечественной провинции, ее традициям и духовным корням.

Не случайно местом проведения выбран Ейск. На этом небольшом азовском приморском курорте жили легендарные Сергей Бондарчук и Нонна Мордюкова (кстати, их скульптуры находятся в центре города, друг от друга неподалеку - через дорогу). В местном театре начинала карьеру выдающаяся киноактриса Татьяна Пельтцер.

Впервые кинофестиваль состоялся в 2012 году при поддержке Госфильмофонда и Союза кинематографистов России. И с тех пор превратился в самобытное культурное событие, к которому специально планируют свои отпуска туристы из многих городов.

В этом году открытие прошло в отремонтированном городском Доме культуры. Центральное событие церемонии - шествие звездных гостей и участников форума по красной ковровой дорожке. В Ейск приехали народная артистка СССР Людмила Чурсина (председатель жюри), заслуженная артистка России Ольга Машная, драматург и писатель Аркадий Инин, актер Владимир Шевельков и кинорежиссер Дмитрий Семибратов.

В конкурсной программе были заявлены девять картин. В список вошли как фильмы, отмеченные самыми различными фестивальными наградами в течение года, так и новые работы. Но главное - все они обращены к широкому зрителю, светлые, и в центре каждой - судьба человека.

Премьеры проходили в заполненном до отказа уютном кинозале. Оказалось, жители и гости курортного городка выкупили все билеты задолго до начала кинофорума. Конечно, встретиться с любимыми артистами можно было не только в кинотеатре. Звездные гости сыграли с ейчанами в волейбол, побывали на экскурсии в музее знаменитого борца Ивана Поддубного, провели творческую встречу с поклонниками в здешней станице Копанской. В беседах затрагивались и дискуссионные темы - к примеру, как пробиться отечественному кино на большие экраны? Кинотеатры редко приобретают подобные ленты, не сулящие серьезной прибыли, хотя спрос зрителя на них есть.

- Думаю, все развивается циклично, в том числе и культура. Когда в чем-то перебор - у зрителя возникает желание посмотреть то, что неуловимо проходит мимо. Интерес к отечественному авторскому кино потихоньку растет - подобные фестивали тому подтверждение. Конечно, нужно выделять средства на продвижение фильмов. Однако на картину "28 панфиловцев" собирали народные деньги, и в завершающих титрах был указан каждый "спонсор" - это хороший пример рекламы по принципу "сарафанного радио". Думаю, за этим тоже будущее, - считает президент кинофестиваля Сергей Новожилов.

А результаты конкурса держались в секрете до последнего. И даже на итоговой пресс-конференции члены жюри лишь обмолвились об общих впечатлениях.

Жители и гости курортного Ейска выкупили все билеты задолго до начала кинофорума

- Самое главное, что обошлось, как говорится, "без драки и крови". Да, были свои какие-то споры, волнения, выяснения, но это как водится в таких случаях, - отметила председатель жюри "Провинциальной России" Людмила Чурсина.

Приз зрительских симпатий получила лента "Крик тишины" режиссера Владимира Потапова.

"Эта зима никогда не кончится", - тихо переговариваются в очереди у булочной измученные голодом и бомбежками жители блокадного Ленинграда в февральские дни 1942 года. Город почти опустел. И вдруг посреди этого холода 12-летняя девочка Катя (Алина Саргина) спасает трехлетнего мальчика, брошенного обезумевшей от голода матерью. Так начинается история не о блокаде, а о любви.

- История взята из повести "Седьмая симфония" Тамары Цинберг, которая сама пережила блокаду. Для меня было честью сделать это кино, и оно получилось таким, каким его хотел видеть - без компьютерной графики, страшилок, - говорит режиссер Владимир Потапов.

Современные питерские улочки на экране чередуются с военным Ленинградом благодаря "вживлению" в фильм кадров исторической кинохроники. Причем вставки из прошлого практически незаметны для зрительского глаза. Взять хотя бы документальный эпизод, когда человек бредет по набережной (мы видим его со спины) и вот-вот без сил повалится на землю. Режиссер решил спасти безымянного ленинградца: подоспевший главный герой Воронов берет его на руки и передает дочери.

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победила картина "Это не навсегда" молодых авторов Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн. Это полнометражный дебютный фильм режиссеров выйдет в прокат уже 18 июля. На экране разворачиваются жизненные истории четырех воспитанников детского дома, которые мечтают об одном: обрести семью.

- Однажды с Аленой мы попали на благотворительный фестиваль для ребят-сирот в Подмосковье, где поняли, что нужно говорить об этой проблеме в кино. Все началось с традиционной истории: мальчик нашел на подоконнике фотокарточку незнакомой женщины и стал рассказывать, что это и есть его мама и скоро она его заберет из детского дома. Хотели снять короткометражку, но по мере погружения в тему решили написать сценарий большого фильма и добавить другие новеллы. Несмотря на тяжелый материал, фильм, я надеюсь, получился светлым, - заключает режиссер Евгения Яцкина.

Прекрасная незнакомка

В рамках кинофестиваля прошла премьера фильма "Три шага в сторону счастья" петербургского режиссера Дмитрия Светозарова. Это современная версия картины "День счастья", снятой отцом режиссера Иосифом Хейфицем в 1963 году по повести Юрия Германа. В ней молодая учительница Светлана (Юлия Пересильд) волею судеб оказывается в Санкт-Петербурге и выходит замуж за преуспевающего нефтяника. Но ее жизнь меняется после встречи с Александром (Сергей Перегудов), молодым врачом скорой помощи.

Особый одесский юмор

Диплом прессы вручили внеконкурсной документальной ленте "Into_нация большой Одессы" режиссера Александра Бруньковского, снятой при содействии обозревателя "Российской газеты" Сусанны Альпериной.

- Одесса стоит на пересечении нескольких культур, и именно это смешение национальностей рождает особую картину мира. Тот же одесский юмор - особый язык, который помогает людям выжить в сложных условиях, договориться друг с другом. Любая торговка могла быть не менее остроумной, чем Шекспир, - говорит Александр Бруньковский. - Сложно было решиться на продолжение съемок после известных событий в Доме профсоюзов 2014 года. Первый материал снимал со своими единомышленниками, в частности со своим учителем Марленом Хуциевым. И потом понял: надо снимать о людях, которые родились в Одессе, учились, жили, свершили там нечто хорошее, но почему-то уехали. Так на экране появились Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Оксана Фандера, артисты московского театра "Квартет "И", Михаил и Анатолий Контуш (сын стал ученым и живет в Париже, а ранее выступал в КВН в команде "Клуб одесских джентльменов"). Ключевым посылом стала фраза театрального режиссера Михаила Левитина: "Одесса не тот город, который реализует твои мечты, а, скорее, сильный "удар", который ведет тебя дальше по жизни". А я бы прибавил, что мой родной город всегда скрывал свою реальность.

Кстати

Лучшим фильмом фестиваля стала картина "Ван Гоги" Сергея Ливнева. История о непростых взаимоотношениях известного дирижера и его сына - талантливого, но непризнанного художника - собрала больше всего наград. Ленте также присудили призы за лучшую мужскую и женскую роли.

Награду за лучшую операторскую работу получила Анна Рожецкая за съемки ленты "Двое". Был назван фильм с лучшим сценарием - "История одного назначения" режиссера Авдотьи Смирновой. Диплом дирекции фестиваля достался внеконкурсной российско-китайской картине "Песня Лингшуи" - ее на фестивале представили гости из Поднебесной.