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03.07.2019 15:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Екатеринбург выделит 250 миллионов на проектирование второй ветки метро

Текст: Мария Гафурова

Екатеринбург начнет проектирование второй ветки метро уже в этом году. Городские власти выделили для этого 250 миллионов рублей из бюджета.

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Как сообщает отдел по работе со СМИ администрации Екатеринбурга, мэр Александр Высокинский подписал постановление, по которому в муниципальное программе "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014 - 2020 годы" будут предусмотрены дополнительные расходы на проектирование второй ветки. При общем бюджете проекта более 350 миллионов рублей только 250 миллионов будет выделено из городской казны. Остальные средства будут черпаться из "кармана" Свердловской области и внебюджетных средств.

Так, регион выделит на проектирование метрополитена 89 миллионов 419 тысяч рублей. На возвратной основе будут привлечены 88 миллионов 459 тысяч рублей. Еще 100 миллионов будут задействованы из внебюджетных средств - они пойдут на модернизацию станции "Геологическая".

Кроме расходов на проект второй ветки финансирование программы также предусматривает компенсацию за передачу объектов первой линии метрополитена в собственность города.

Предполагается, что проектирование второй ветки метро завершится до конца этого года.

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Как ранее рассказывала  "РГ", несмотря на то, что горожане всецело выступают за развитие метро, федеральные власти относятся к этой идее скептически. В первую очередь, это связано со снижающимся с 2013 года пассажиропотоком. Руководство Екатеринбургского метрополитена объясняет это сокращением деловой активности в городе. Для того, чтобы новая ветка метро стала более перспективной, эксперты предлагают пересмотреть направление линий. В частности, предлагается связать их с новыми, быстрорастущими районами города.

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