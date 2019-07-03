В Югре школьника госпитализировали с ботулизмом после употребления рыбы

Случай ботулизма зарегистрирован в Нижневартовске. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, заболел школьник.

Несовершеннолетнему стало плохо после того, как он поел копченого осетра, купленного у частника на Ставрополье.

"Через 40 часов после употребления рыбы в пищу у ребенка появились боли в животе, к вечеру началась тошнота, рвота, головокружение и ухудшение зрения. На "скорой" его увезли в инфекционное отделение и провели экстренную антитоксическую терапию", - передает надзорное ведомство.

Потенциальный источник заражения - рыбу - передали в лабораторию для исследования на наличие ботулотоксина: подозрения подтвердились. За членами семьи мальчика наблюдают врачи.

Ботулизм, напомним, опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. При этом ботулинистический микроб и токсин часто не изменяют внешний вид, запах и вкус продукта. В начала года на Ямале шестеро членов семьи попали в реанимацию после употребления в пищу рыбы, купленной на стихийном рынке у частных лиц. Один из отравившихся скончался.