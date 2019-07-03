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03.07.2019 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре

Текст: Юлия Мякишева

В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в крупнейшем торговом центре города "Кристалл".

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- В городе введен план "Перехват". Правоохранительными органами проводится комплекс необходимых мер для установления личности и розыск злоумышленников, - рассказала "РГ" начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Тюменской области Светлана Новик.

Также она добавила, что информация в социальных сетях о том, что есть пострадавшие и заложники, не соответствует действительности.

Напомним, стрельба произошла из-за конфликта между тремя посетителями. Как уточнили РИА Новости, они поссорились в магазине обуви. Из-за ЧП были эвакуированы посетители торгового центра, к месту прибыли кареты скорой помощи, которые сейчас осуществляют дежурство.

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