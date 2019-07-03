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1 июля 2019 г. 15:58
"Родина"
Текст: Анастасия Дмитриенко (кандидат исторических наук)
Родина - № 7(719)

"Я, так сказать, разворотила не одно Царское Село..."

Как немка Екатерина II пыталась улучшить быт россиян
Императрица Екатерина II. Гравюра резцом Н. Уткина по оригиналу В. Боровиковского. 1827 г. Фото: РИА Новости
Императрица Екатерина II. Гравюра резцом Н. Уткина по оригиналу В. Боровиковского. 1827 г. Фото: РИА Новости

"Старушка милая жила..."

В XVIII в. одной из главных задач российской науки стало изучение своей страны, а также жизни и культуры русского народа. Веяние времени совпало с желанием принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской глубже понять русские обычаи. Став Екатериной Великой, на своем собственном примере она показала, что при желании "взаимопонимание российской и европейской души"1 вполне возможно. Екатерининские нововведения касались многих сфер жизни. Какие-то из них прижились и стал популярны, какие-то - нет.

Фото: depositphotos.com
В Смоленске возродили производство любимых конфет Екатерины II

Тем не менее некоторые современники императрицы, например поэт и драматург В.И. Майков, усматривали в ее действиях "сухой рационализм, чуждый русскому национальному характеру"2. Известно высказывание М.В. Ломоносова, обращенное к Екатерине: "Матушка, произведи меня в немцы!".

А.С. Пушкин в "Заметках по русской истории XVIII в." предрек: "Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы..."3 А на смерть Екатерины Второй сочинил памфлет:

"Старушка милая жила
приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала,
флоты жгла
и умерла, садясь на судно".

Тем не менее в своем дневнике в 1834 г. поэт отметил, что "правительство все еще единственный европеец в России"4 и "все Романовы - революционеры и уравнители"5.

С. Колесников. Сбор урожая картофеля.

Картофельный указ

Особенно интересно проследить, какие нововведения, предложенные Екатериной Великой, немкой, стали популярны в разных слоях российского общества. Одной из главных причин, почему у Екатерины Алексеевны кое-что получалось, являлось то, что в своих действиях императрица руководствовалась принципом "социальной пользы", даже на ее гербе было изображение пчел и поясняющий латинский девиз "Полезное"6.

Фото: Государственный Эрмитаж
Как Екатерина II наградила графа Орлова за победу в Чесменском сражении

Средством для борьбы с голодом среди простого населения Екатерина вслед за Петром I назвала выращивание плода родом из Америки - картофеля (продолжая эту линию, отметим, что в ХХ в. Н.С. Хрущев обратится к другой американской культуре - кукурузе).

31 мая 1765 г. выходит указ "О разведении земляных яблок, называемых потетес (картофель)"7. В местностях с плохими климатическими условиями предлагалось садить не рожь и другие зерновые, а "земляную грушу, тартуфель или картуфель", которому "непогода не страшна". В указе приводятся рецепты блюд из картофеля, а также указывается, что из плода можно приготовить вино (не хуже, чем из зерна), скорбило (ингредиент для приготовления картофельного хлеба) и пудру. А листами картофеля предлагалось кормить коров. Транспортировать картофель рекомендовалось в небольших бочонках, увязанных в рогожки, обложенные сеном и обвитым еще раз рогожкой8.

Петербург. Вид Летнего дома Екатерины II. Гравюра середины XVIII в. / РИА Новости

Новые театры

Помимо хлеба народ нуждался в зрелищах, в том числе в тех, что в России еще не видали. Так, 5 июня 1791 г. Екатерина позволила в Москве иностранцу Ферранду "построить театр для звериного боя, поелику таковым позорищем... тамошняя публика будет довольна"9. В противовес этому попытка предложить "зрелища" петербуржцам успехом не увенчалась. Появление незамысловатой комической оперы Якова Княжнина "Сбитенщик" "об интригах, мешающих влюбленной паре соединиться" привело Екатерину II к мысли об устройстве в Петербурге театра для народа. Однако для нового начинания не нашлось подходящего репертуара10.

Опочивальня Екатерины II в Екатерининском дворце.

Как устраивать спальни и резиденции

Екатерина была неистощима на выдумки. Известному облику Петербурга мы обязаны именно ей. Гордясь этим, она нередко вставляла в конце своих писем слова: "Из бывшего утиного гнезда, ныне С.-Петербурга"11.
Как сын украинского писаря стал ближайшим соратником Екатерины II

Однако преобразования касались и менее глобальных вещей. Например, она предложила свой вариант дизайна спальни, который стал модным в столице. В письме к Гримму, написанном из Зимнего дворца 30 сентября 1782 г., императрица сообщала: "Я, так сказать, разворотила не одно Царское Село: Вы никак не узнаете моей спальни, и здесь, в городе, я нашла способ устраивать спальни так, что это даже не может прийти в голову. У меня была ниша, а теперь ее нет. Кровать моя против окон; но чтобы дневной свет не мешал глазам, против окон же стоит зеркало у самых ножек кровати, а под ним диван, почти такой же высоты, как и кровать. С обоих боков кровати у меня мягкие скамеечки. Они составляют окружение алькова. Это восхитительно; такое изобретение вашей покорной услужницы распространяется по всем петербургским домам. Кроме того, у моей кровати нет балдахина, а только одни занавески"12.

Необычной была и императорская дача - Царское Село: "На скотном дворе был золотой век - серна и собака бегают вместе, кошка играет с молоденькими фазанами"13. До настоящего времени в Александровском парке сохранились растения, занесенные в Красную книгу, и особо охраняемые животные14. Не случайно Царское Село порой называют дворянской сельской усадьбой15.

Александринский театр в Екатерининском саду и памятник Екатерине II. Санкт-Петербург. / РИА Новости

 

 

 

Доставка еды

По воспоминаниям фрейлины В. Головиной, в Эрмитажном салоне "мы ужинали за особым столом: тарелки спускались по особому шнурку, прикрепленному к столу, а под тарелками лежала грифельная доска, на которой писали название того кушанья, которое желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращалась с требуемым блюдом"16. В Царском Селе также существовал поднимающийся стол, где "заказ осуществлялся через карандаш и бутылочку"17.

Екатерина Вторая творчески внедряла в повседневную жизнь как западные, так и российские практические задумки, причем старалась применить их среди представителей разных слоев населения. И в этом большое значение для императрицы имели идеи Просвещения, популярные среди большинства европейских правителей.

Фото: commons.wikimedia.org
В "Царском Селе" расскажут об англомании Екатерины II

1. Коптева Э.И. Мысли о Екатерине II и Просвещении (из "Записных тетрадей" Ф.М. Достоевского второй половины 1870х гг.) // Вестник Омского университета. 2011. N 1. С. 205.
2. Моисеева А.А. Екатерина II как объект сатиры в поэме В.И. Майкова "Елисей, или Раздраженный Вакх" // Новый филологический вестник. 2013. N 4 (27). С. 69.
3. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 т. М.; Л., 1951. Т. 8. С. 157. "Заметки..." были написаны в 1822 г., опубликованы в 1859 г.
4. Неотосланное письмо к П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.
5. Запись в дневнике от 22 декабря 1834 г., в оригинале по-французски сказано в беседе с великим князем Михаилом Павловичем 19 декабря 1834 г.
6. Акимова Т.И. Единство государственной и семейной морали в комедиях Екатерины II // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 8. С. 112.
7. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. ХVII. N 12406.
8. ПСЗ. Т. ХVII. N 12527.
9. ПСЗ. Т. ХXIII. N 16965.
10. Хорт А. Смехачи Мейерхольда. М., 2018. С. 14-15.
11. Манро Дж. Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город. М.; СПб., 2016. С. 8.
12. Цит. по: Сафонов М.М. Завещание Екатерины II. СПб., 2001. С. 146.
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