Стало известно, сколько Haval F7 купили россияне в июне

Haval F7 за первые дни продаж разошелся тиражом в 76 экземпляров. Такие данные приводит российское представительство китайской компании.

"С момента Дней открытых дверей, которые прошли 22 и 23 июня во всех дилерских центрах бренда, было реализовано уже первых 76 автомобилей", - сообщили в Haval.

Там добавили, что рассчитывают на рост объемов производства автомобиля на заводе в Тульской области в июле. Это позволит "постепенно полностью удовлетворить спрос покупателей на модель Haval F7".

Всего за первый месяц лета компания продала 725 автомобилей. Это более чем на 300% больше, чем ровно год назад. Бестселлером бренда остается кроссовер Haval H6, объем реализации которого составил 463 единицы.

Компания привела и статистику продаж в первом полугодии. За шесть месяцев клиентам передано 3 492 машины - это более 200% относительно уровня 2018 года.

Напомним, сейчас в линейке Haval в России представлены три кроссовера (H6, H2 и F7) и внедорожник H9.

Haval F7 предлагается в 12 комплектациях по цене от 1 449 000 до 1 819 000 рублей. Автомобиль оснащается турбированными моторами 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно. Оба сочетаются с преселективной трансмиссией 7DCT "мокрого" типа.

Уже в начальной версии Comfort у F7 есть, в частности, подогрев передних сидений, климат-контроль, выбор режимов движения, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, запуск мотора кнопкой, бесключевой доступ в салон, обогрев лобового стекла в зоне щеток, датчики света и дождя, кожаный руль с кнопками и подогревом и круиз-контроль.

В "топе" в наличии система кругового обзора, кожаный салон, люк в крыше, светодиодная оптика, а "круиз" становится адаптивным.