Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Суд в Киеве объявил перерыв по делу российского журналиста Кирилла Вышинского до 15 июля из-за неготовности прокуроров. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что суд призвал сторону обвинения подготовиться к заседанию "надлежащим образом".

Ранее прокуроры просили суд отложить заседание для ознакомления с материалами дела.

В зале суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Вышинский заявил, что прокуратуру не волнует правосудие. По его словам, обвинению нужно, чтобы журналист оставался за решеткой.