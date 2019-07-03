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03.07.2019 15:14
Рубрика: Спорт

Тренер "Зенита" Семак: Не слышал ни об одном предложении по Дзюбе

Текст: Максим Домчев

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к старту нового сезона. В частности, он заявил, что "сине-бело-голубые" не получали от других команд предложений по трансферу нападающего Артема Дзюба, и выступил за прекращение выплаты футбольным клубом зарплаты игрокам, отданным в аренду.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Я не слышал ни об одном таком предложении (по Дзюбе). На данный момент Артем Дзюба игрок нашей команды. Никаких разговоров не было, это точно", - сообщил Семак, чьи слова приводит официальный сайт "Зенита".

Помимо этого наставник санкт-петербургской команды рассказал о том, какие обязанности в тренерском штабе будут у завершившего игровую карьеру Александра Анюкова. "В обязанности Саши входит помощь, участие в некоторых упражнениях, где нужна помощь, плюс он будет индивидуально работать по прямой своей специализации с линией защиты. Что касается заявки и возможности выйти на поле, то пока не думали об этом", - заявил он.

Семак также высказался против того, чтобы "Зенит" платил зарплату своим игрокам, отданным в аренду в другие клубы.

"Важно оптимизировать состав и заканчивать практику, когда "Зенит" раздает игроков и продолжает платить им зарплату. Это ненормально, - отметил тренер. - Я только за то, чтобы все футболисты играли и делали это как можно больше. Если есть предложения о переходе или аренде, то нужно дать игроку все пути, чтобы он мог выполнять свои прямые обязанности и зарабатывать деньги своим трудом, а также, чтобы это было экономически выгодно клубу".

"Я не сторонник растранжиривания средств. У нас есть какие-то деньги, которые выделены, мы их постараемся рационально использовать", - добавил он.

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