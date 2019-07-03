В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.

Судя по пояснительной записке, речь идет о продаже смартфонов, компьютеров и смарт-телевизоров без предустановленных российских программ. Она будет признана нелегальной. Размер штрафа для ИП предложено установить в пределах от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.

Как уточняет РИА Новости, проект соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях внес депутат Государственной Думы Сергей Жигарев.