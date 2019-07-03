Для камер фотовидеофиксации разработают правила их установки. Проекты организации дорожного движения придется согласовывать с ГИБДД. А каршеринговые компании и агрегаторы такси получат возможность проверять и идентифицировать водителей.

Обо всем этом, а также об основных проблемах на дорогах рассказал вчера глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

По его словам, сейчас лобовые столкновения занимают третье место среди причин смертельных аварий. Пример - недавняя крупная авария на Кутузовском проспекте в Москве. По мнению генерала, чтобы избежать таких столкновений, необходимо разделять встречные потоки. Не везде можно установить металлические или бетонные барьеры. Они требуют выделения отдельной полосы. Но опыт применения на дорогах Подмосковья тросовых заграждений показал результат. Количество аварий снизилось в два раза.

Еще одна проблема - нетрезвые водители. В прошлом году было выявлено более 240 тысяч нетрезвых водителей. Из них каждый восьмой попался повторно. Сейчас в Госдуме готовится проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят применять для выявления нетрезвых водителей алкотестеры, которые не определяют количество алкоголя в выдохе, а только его наличие. А также приборы, позволяющие по слюне определить, употреблял ли человек наркотики. Эти экспресс-тесты были продемонстрированы на совещании по проблемам безопасности дорожного движения в Сколково.

Также он сообщил, что в рамках разработки нового КоАП будет рассматриваться возможность конфискации автомобиля у нетрезвых водителей. Но этот вопрос должен быть хорошо проработан. Ведь машиной многие пользуются по доверенности. Транспорт числится и за юридическими лицами.

Из 126 тысяч таксистов, вышедших на линию, 600 лишены прав. 720 ожидают решения суда за управление в нетрезвом виде

Также он напомнил о проблемах, связанных с наездом на пешеходов. По его мнению, проблема в том, что зачастую переходы организуются там, где люди не ходят. Поэтому граждане предпочитают перебегать дорогу, рискуя собственной жизнью. Чтобы правильно организовывать переходы, необходимо знать, где ходят люди. Сотрудники ГИБДД такие места знают. Поэтому, как считает генерал, Госавтоинспекции необходимо вернуть полномочия по согласованию комплексных схем и проектов организации дорожного движения.

Тем более что такие полномочия не столь давно у ГИБДД были. Кстати, это поможет и навести порядок на дорогах со знаками, которые зачастую ограничивают скорость совершенно безосновательно. У нас многие дороги рассчитаны на скорость 120 км/ч, а стоят ограничения 90, а то и 60. А некоторые магистрали рассчитаны на 150 км/ч. Но владельцы дорог устанавливают там лишние ограничения.

То же касается и установки камер фотовидеофиксации нарушений. Сейчас установлено более 14 тысяч камер. И развитие этой сети позволяет повышать безопасность движения.

Ежегодно с помощью установки комплексов фотовидеофиксации удается убрать полторы тысячи мест концентрации ДТП. Но необходимо разумное соотношение камер на улично-дорожной сети. И это тоже должна согласовывать Госавтоинспекция. Ведь цель их установки не получение выгоды, а именно безопасность. К сожалению, сейчас затруднительно сказать, какие камеры установлены с нарушениями. Правил установки пока нет. Эти правила еще предстоит разработать и утвердить.

Михаил Черников также напомнил, что сейчас опасными стали каршеринг и такси. А вся проблема в идентификации водителей.

По его словам, когда госавтоинспекция провела один день у известного агрегатора такси, то выяснилось, что из 126 тысяч водителей, вышедших на линию, 600 лишены прав. 720 ожидают решения суда за управление в нетрезвом виде. У более чем 3 тысяч водителей прав нет в базе ГИБДД или у них иностранные права.

Сейчас ГИБДД разрабатывает систему, которая позволит таким компаниям оперативно онлайн проверять водителей. А каршеринговые компании разрабатывают свою систему идентификации водителей с использованием видеокамер в салоне.