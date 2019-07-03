В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы

На торжества в честь 75-летия Победы в Россию будут приглашены многие лидеры.

"Наш президент уже передал официальные приглашения от своего имени", - сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. На "двадцатке" были приглашены и президент США, и Франции, и канцлер Германии. "Естественно, также приглашали и председателя КНР", - добавил кремлевский чиновник.

"Буквально в ближайшие дни направим официальные приглашения в очень большое число столиц", - анонсировал Ушаков. "Список прорабатывается", - сказал он.

"Президент сегодня упомянул, что мы хотим отметить с размахом одно из самых крупных событий XX века", - напомнил помощник главы государства слова Владимира Путина в Кремле на церемонии вручения верительных грамот.