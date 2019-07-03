Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших подводников

Гибель подводников в Баренцевом море - это огромная потеря для всей России, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, адресованной министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине, - цитирует главу Совфеда пресс-служба. - Это огромная потеря для Военно-морского флота, для всей нашей страны".

Валентина Матвиенко попросила передать соболезнования родным и близким погибших. "Мужества им, сил и душевного терпения", - написала она.

Первого июля в ходе проведения батиметрических измерений в интересах ВМФ на глубоководном аппарате возник пожар. В итоге 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. В Минобороны РФ сообщили, что очаг возгорания на судне удалось ликвидировать только "благодаря самоотверженным действиям команды".