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03.07.2019 13:03
Рубрика: Видео

Видео: вереница автомобилей исчезла, свернув под мост

Текст: Вадим Давыденко

На это можно смотреть вечно, как на горящий огонь, текущую воду и работающих людей: в каком-то из городков далекой загадочной Индии автомобили один за другим сворачивают на перекрестке под мост и ...бесследно исчезают. Легковые и грузовые, новые и хлам, дорогие и не очень. Даже мотоциклисты со своими мотоциклами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А за парапетом моста, под которым исчезли десятки и сотни единиц автотранспорта, медленно течет мелкая речушка с мутной водицей. Уж не в нее ли канули машины? И как они там все поместились?

Впрочем, после нескольких просмотров ролика внимательный зритель все же догадается, куда исчезли автомобили. Наезд камеры на перекресток убеждает, что это вовсе и не мост для транспорта и пешеходов, а проходящий над автострадой акведук.

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