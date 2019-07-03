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03.07.2019 20:26
Рубрика: ПДД

Водителей проверят на возможное употребление наркотиков

Текст: Ирина Невинная
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Желающим получить водительские права придется сдать анализ на наличие психоактивных веществ в организме. Это предусмотрено проектом приказа Минздрава РФ, опубликованного сегодня на портале проектов нормативных актов. 

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к документу.

В министерстве указывают на необходимость противодействовать употреблению психоактивных веществ среди граждан, управляющих автомобилем, и кандидатов в водители. Изменения в приказ направлены на улучшение безопасности на дорогах, отмечается в пояснительной записке.

#законопроекты #водительские права