Водителей проверят на возможное употребление наркотиков

Желающим получить водительские права придется сдать анализ на наличие психоактивных веществ в организме. Это предусмотрено проектом приказа Минздрава РФ, опубликованного сегодня на портале проектов нормативных актов.

"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к документу.

В министерстве указывают на необходимость противодействовать употреблению психоактивных веществ среди граждан, управляющих автомобилем, и кандидатов в водители. Изменения в приказ направлены на улучшение безопасности на дорогах, отмечается в пояснительной записке.