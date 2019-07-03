WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook, испытывает перебои в работе. Пользователи жалуются на невозможность загрузить фотографии.

Кроме того, в соцсетях появляются жалобы на невозможность увидеть изображения и в самом Facebook. Пользователи также сообщают о недоступности аудиозаписей, картинок и историй в WhatsApp.

По данным сайта DownDetector, сбои в работе ресурсов начались около 17 часов по московскому времени 3 июля. Жалобы поступают из России, государств Европы, Соединенных Штатов, стран Латинской Америки и других регионов.