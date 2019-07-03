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WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах

03.07.2019,  
17:46
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook, испытывает перебои в работе. Пользователи жалуются на невозможность загрузить фотографии.

Кроме того, в соцсетях появляются жалобы на невозможность увидеть изображения и в самом Facebook. Пользователи также сообщают о недоступности аудиозаписей, картинок и историй в WhatsApp.

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По данным сайта DownDetector, сбои в работе ресурсов начались около 17 часов по московскому времени 3 июля. Жалобы поступают из России, государств Европы, Соединенных Штатов, стран Латинской Америки и других регионов.

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