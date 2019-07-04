WhatsApp, Instagram и Facebook заработали после глобального сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили свою работоспособность в полном объеме после сбоя, который произошел в среду, 3 июля.

Информация об устранении последствий сбоя опубликована в официальном twitter-аккаунте Facebook.

"Ранее некоторые пользователи и компании испытывали проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наши приложения и платформы. Сейчас проблема решена, и мы должны быть на 100 процентов доступны для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. — Facebook (@facebook) 4 июля 2019 г.

Сбой в работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел 3 июля около 17 часов по московскому времени. О его причинах не сообщается.