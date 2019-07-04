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WhatsApp, Instagram и Facebook заработали после глобального сбоя

04.07.2019,  
10:12
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили свою работоспособность в полном объеме после сбоя, который произошел в среду, 3 июля.

Информация об устранении последствий сбоя опубликована в официальном twitter-аккаунте Facebook.

"Ранее некоторые пользователи и компании испытывали проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наши приложения и платформы. Сейчас проблема решена, и мы должны быть на 100 процентов доступны для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Сбой в работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел 3 июля около 17 часов по московскому времени. О его причинах не сообщается.

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