Наши девушки в первом раунде плей-офф проходящего в Сербии финального турнира чемпионата Европы сумели одолеть команду Италии - 63:54. В четверг в четвертьфинале сразимся с действующим обладателем континентального титула Испанией. Начало матча в Белграде - в 16.00 по московскому времени.

Поражение во встрече со "скуадрой адзуррой" означало бы полный крах надежд поехать на летние Игры-2020 в японский Токио, ведь право выступить в мировой олимпийской квалификации получают только шесть лучших сборных по итогам Евробаскета.

Естественно, при таком раскладе соперники по 1/8 финала в дебюте матча волновались и совершали много промахов.

Россиянки в стартовой четверти набирали очки в основном за счет удачных действий центровой Марии Вадеевой в трехсекундной зоне. Она уверенно обыгрывала оппонентов "один в один", продавливая их, и поражала кольцо с ближней дистанции.

На большой перерыв команды ушли при счете 33/39 в пользу Италии, а максимальный в матче перевес "скуадры адзурры" составил восемь очков - 39:31 на 23-й минуте, когда главному тренеру сборной России немецкому специалисту Олафу Ланге пришлось взять тайм-аут. После этого нашим девушкам удалось совершить рывок 13:4, Ксения Левченко под занавес третьей четверти вывела россиянок вперед - 44:43.

Ну а ключевым для исхода игры стал отрезок на старте заключительной десятиминутки, когда Анастасия Шилова набрала пять очков подряд, плюс отличилась ее тезка Логунова. Дальнее попадание Анны Лешковцевой за 5.38 до сирены обозначило наше 15-очковое преимущество - 61:46. При таком разрыве довести матч до победы было делом техники, хотя итальянки долго не сдавались.

Самыми результативными у победительниц стали Мария Вадеева (19 очков) и Анастасия Шилова (10). У итальянок отличилась Сесилия Дзандалазини (24).

- Наши девушки изначально по жеребьевке попали в очень сложную группу, были в нескольких шагах от вылета с турнира, пока не обыграли с нужным счетом Белоруссию, - сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Со всех сторон на команду оказывалось серьезное давление. Но удалось с честью выйти из тяжелой ситуации. Вообще наша сборная очень талантлива, но при этом и нестабильна. По ходу игры может действовать совершенно по-разному. То выглядит великолепно, то совершает какие-то детские ошибки - словно на площадке находится молодежный состав. Пока же остается порадоваться и ждать четвертьфинала с Испанией.

Центровая Наталья Виеру (по девять очков и подборов в игре с Италией) поделилась тем, что происходило во время тайм-аута в начале третьей четверти при счете "минус 8": "Ланге попросил нас просто показать, как мы умеем играть в баскетбол. Никого не надо было настраивать дополнительно. А толчком же к активным действиям послужили трехочковые попадания Насти Шиловой, что в третьей четверти, что в самом начале последнего периода".

Вот результаты всех матчей усеченной стадии 1/8 финала: Швеция - Латвия - 77:62, Великобритания - Черногория - 92:71, Бельгия - Словения - 72:67, Россия - Италия - 63:54.

В четвертьфиналах сегодня встречаются: Венгрия - Великобритания, Испания - Россия, Франция - Бельгия, Сербия - Швеция. Неудачники этого раунда в субботу проведут стыковые матчи за 5-8-е места и за две последние путевки на мировой олимпийский отбор. Россиянкам в случае поражения от Испании придется встретиться с проигравшим в матче Сербия - Швеция.

Где будем смотреть

4 июля, четверг "Матч ТВ"

15.55. Россия - Испания. Четвертьфинал. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

21.20. Сербия - Швеция. Четвертьфинал. Прямая трансляция.