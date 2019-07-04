АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне, согласно свежему отчету Ассоциации европейского бизнеса, снизились на 3,3% и составили 151 180 машин. По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828750 автомобилей (-2,4%).

Показательно, что все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей - местного производства. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил в связи с этим следующее: "После истечении шести 2019 года мы видим рынок, который уменьшился на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году - это уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, - повторение результата продаж прошлого год".

Как бы то ни было, по итогам июньских продаж лидерство удерживает АвтоВАЗ с 30 786 продажами автомобилей Lada, что на 2% ниже показателя годичной давности. "Серебро" - у Kia (19 343 проданных машин, и минус 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Третью позицию сохранила Hyundai с показателем 16 331 проданных машин, что на 1% меньше по сравнению с 2018 годом. Четвертое место - у Renault - автомобили этой марки разошлись тиражом 11 944 единиц (-12%). На пятом Volkswagen - 9 441 единиц, причем немецкая марка единственная из пятерки лидеров демонстрирует рост продаж (+6%). Далее в десятке лучших расположились Toyota (8 548 единиц, -6%), Skoda (7 054 единиц, -1%), Ford (6 146 штук, +43%), Nissan (5 450 единиц -26%) и ГАЗ (4 796 штук -10%).

Интересны также данные АЕБ по самым продаваемым моделям легковых автомобилей и LCV. В июне самой продаваемой в нашей стране стала Lada Granta с показателем 11 609 проданных машин (+2427 машин в сравнении с июнем 2018-го). Второе место - у Lada Vesta (8 947 машин, -896), третье - у Kia Rio (8 282 машины, -526). Далее идут: Hyundai Solaris (6 023 автомобиля, -377), Hyndai Creta (5 955, +187). В топ-10 входят также Volkswagen Polo (5 415, +146), Lada Largus (4 381, +535), Renault Duster (3 547, -449) и VW Tiguan (3 234, +603).