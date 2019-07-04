Банк России не исключил снижение ключевой ставки в июле

Банк России рассмотрит вариант снижения ключевой ставки на заседании совета директоров в июле. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Набиуллина напомнила, что в июле совет директоров Банка России проведет не опорное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике (то есть без обновления макроэкономического прогноза и пресс-конференции главы ЦБ). При этом, по ее словам, на июльском заседании ЦБ оценит, какой потенциал влияния на прогноз будут иметь данные по инфляции.

Набиуллина также не исключила и увеличение шага снижения ключевой ставки до 0,5 процентного пункта. Так, этот шаг снижения ключевой ставки рассматривался на прошедшем июньском заседании совета директоров, сообщила глава Банка России.

ЦБ снизил в июне ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. На это решение повлияло устойчивое замедление инфляции, которое, впрочем, может быть обусловлено не только положительными факторами, но также слабым потребительским спросом и вялым ростом экономики. Также Банк России снизил в июне свой прогноз инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента. В релизе ЦБ по ставке говорилось, что регулятор допускает возможность дальнейшего ее снижения "на одном из ближайших заседаний совета директоров" и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.