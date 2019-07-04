"Бюджетный монстр" Xiaomi вышел в подарочном издании

Компания Xiaomi представила лимитированную версию смартфона Redmi K20 - Marvel Hero Limited Edition.
В комплект входят необычно оформленный мобильный аппарат, голубой чехол с логотипом "Мстителей" и металлическая карточка. Все это упаковано в подарочную коробку.
#marvel #AvengersEndgame #Avengers #redmi #RedmiK20Pro— Xiaomishka (@xiaomishka) 4 июля 2019 г.
Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition Gift Box
P.S. It looks amazing!!!) pic.twitter.com/ohg7G5JhLn
Redmi K20 Pro - это старшая модель в линейке K20, представленной в конце мая. Младшая модель без приставки Pro в названии продается в Европе и России под названием Xiaomi Mi 9T.
Одним из наиболее существенных отличий "прошки" от обычной версии является более мощный процессор - Snapdragon 855 вместо Snapdragon 730. Кроме того, у K20 чуть менее продвинутая камера.
Стоимость Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition пока не раскрывается. Будет ли он продаваться в Европе и России, неизвестно. Но было бы здорово.