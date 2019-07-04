Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Не менее 12 человек пострадали в результате взрыва на севере Ливана. Десять человек доставлены в больницы. Их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LBC.

Взрыв прогремел на автозаправочной станции в населенном пункте Бахаун. Власти страны пока никак не прокомментировали произошедшее. По предварительной информации, это был теракт. Сейчас на месте происшествия находятся полиция и военные.

Напомним, месяц назад группа террористов напала на силовиков в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута). Один из боевиков бросил гранату в патруль жандармов. Чуть позже были атакованы два армейских блокпоста. Погиб сотрудник внутренних сил.