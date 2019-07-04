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04.07.2019 10:16
Рубрика: Легковые авто

Hyundai тестирует очень "злой" хэтчбек i30 N

Текст: Борис Захаров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В 2017 году компания Hyundai представила "заряженный" вариант своего гольф-хэхтчбека i30, и вот теперь на тестах замечено еще более производительное исполнение этой модели.

Журналисты издания motor1.com предполагают, что речь идет о новой модификации i30 N, на скорый дебют которой намекал руководитель спортивного подразделения N Альберт Бирман, в прошлом - шеф инженерии BMW M.

Весной в автомобильной прессе возникали предположения, что такой автомобиль получит систему полного привода и спортивной роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. И что якобы такие прототипы уже на вывели на тесты.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Однако эксперты проанализировали шпионские снимки новинки портала Automedia, сделанные в районе Нюрбургринга, и пришли к выводу, что ничего из обещанного новинка не унаследует.

Следует ждать в лучшем случае небольшого прироста мощности. Сегодня, напомним, "заряженный" хэтчбек i30 N предлагается с наддувными бензиновыми двигателями объемом 2 л, с отдачей 250 и 275 л.с. Спорткар с наименее производительным агрегатом достигает "сотни" за 6,4 секунды, во втором случае это время сокращается на 0,2 секунды. "Максималка" в обоих случай ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В то же время, судя по обнародованным снимкам, новинка получит усиленный аэродинамический обвес из карбона, а также углепластиковый капот, облегченные колеса и кресла. Возможны также и более существенные изменения в дизайне, которые не удается рассмотреть из-за обильного камуфляжа. Дебют новой модификации намечен на конец текущего года.

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