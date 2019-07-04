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Рубрика: В мире

Южная Корея пообещала ответить Японии на начало торговой войны

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Правительство Южной Кореи заявило, что намерено обжаловать в суде Всемирной торговой организации (ВТО) решение Японии ввести ограничения на поставки в страну ряда веществ и комплектующих, необходимых для производства высокотехнологичной продукции. В Сеуле пригрозили, что не оставят без ответных мер действия Токио и рассмотрят вопрос о своих санкциях. Специалисты полагают, что все это означает начало двусторонней торговой войны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно распространенному в первый день месяца министерством экономики, торговли и промышленности Японии заявлению, с 4 июля вводятся ограничения на поставки в Южную Корею ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. В Японии заявили, что намерены начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках в них продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности.

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В качестве причины подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Но в Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в период оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 годах.

"Данные действия Японии являются нарушением международного права, а потому Япония должна отозвать свои решения… Если этот вопрос не будет решен, то мы обратимся в суд ВТО и уже начали работу по подготовке соответствующих документов", - заявил сегодня утром в интервью местной радиостанции CBS вице-премьер по экономике и министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Он подчеркнул, что слова представителя Японии о "разрушении доверия" являются просто ширмой, а реальная причина санкций со стороны Токио - месть за решение Верховного суда Кореи по выплате компенсаций рабочим.

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Одновременно заместитель премьер-министра Южной Кореи дал понять, что Сеул намерен ввести и ответные санкции, если Токио не передумает. "Вердикта суда ВТО обычно приходится ждать очень долго, а потому наше обращение в суд не будет единственным ответным шагом", - отметил он, прозрачно намекнув на зеркальные меры Сеула.

Учитывая, что правительство Японии, как и ожидалось, не стало отказываться от запланированных ограничений, с сегодняшнего дня санкции вступили в силу. Как считают эксперты отрасли, от решения Японии пострадают крупнейшие электронные гиганты Южной Кореи, включая Samsung Electronics, SK Hynix и LG Display. Корейским компаниям все еще можно закупать попавшие под ограничения вещества и комплектующие, но для этого придется получать постоянно отдельные разрешения, на что будет уходить каждый раз до 90 дней. В результате корейцам придется искать альтернативных поставщиков. Пока корейские производители электроники заявили, что они никак не пострадали, но это потому, что используются те запасы, которые были накоплены до этого. Согласно данным Корейской ассоциации международной торговли, Япония поставляла в страну 90 процентов фторированного полиимида и резистов, доля японского фтористого водорода составляла 44 процента. Очевидно, что ограничения станут ударом для корейцев, которые пока лишь еще пытаются решить, как им действовать в сложившейся ситуации. Уже объявлено, что Корея вложит деньги в налаживание собственных производств, чтобы компенсировать проблемы с японскими поставщиками.

Фото: Xiaomi
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В целом же получается, что две очень крупные азиатские экономики, которые имеют очень развитое технологическое и торгово-экономическое сотрудничество и чья двусторонняя торговля превышает 80 миллиардов долларов, заявили о начале торговой войны друг против друга. Стороны не смогли преодолеть накопившееся недовольство и серьезные разногласия в политике, вопросах истории и общественных связях, что в итоге теперь сказывается и на экономике. В Южной Корее считают, что Япония долго "не продержится" и в итоге отменит ограничения, а нынешние санкции являются лишь попыткой премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абэ добиться очередного переизбрания на посту главы правительства. Для этого ему нужна поддержка консерваторов, которую он пытается заполучить, разыгрывая "южнокорейскую карту" и используя фактор серьезного раздражения японцами действиями Южной Кореи.

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