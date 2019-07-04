Jeep Gladiator начнут продавать в Европе в апреле

Компания Jeep планирует начать европейские продажи своего нового пикапа Gladiator в апреле 2020 года. По информации издания Autoevolution, "грузовичок" для Старого света официально представят уже 12 июля на мероприятии Camp Jeep 2019 в итальянском Сан-Мартино-ди-Кастроцца.

Помимо стандартных исполнений Gladiator, в Италию планируется привезти также кастомизированную версию Jeep Gladiator от Mopar.

Напомним, что Jeep Gladiator собирают на предприятии в американском городе Толедо и продают в США со второго квартала 2019 года. В Северной Америки для этой модели выделен 3,6-литровый 289-сильный бензиновый мотор, 6-ступенчатая "механика" и 8-диапазонный "автомат".

При этом уже анонсирована также и новая дизельная версия с 3-литровым 264-сильным агрегатом и автоматической трансмиссией. Какой будет линейка моторов и трансмиссий для Европы - не сообщается.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Jeep Gladiator базируется на платформе Wrangler и имеет двухрядную кабину. Колесная база относительно четырехдверного Wrangler растянута на 493 мм, до 3501 мм. Клиренс составляет внушительные 282 мм, глубина преодолеваемого брода - 760 мм. Крышу (может быть как мягкой, так и жесткой) и боковые стекла при желании можно демонтировать.

На рынке США система полного привода зависит от модификации. Для версий Sport и Overland предлагается трансмиссия Command Trac с муфтой подключения переднего моста и понижающим рядом передач.

Исполнение Gladiator Rubicon оснащается системой Rock-Trac, в которую входят блокировки дифференциалов, возможность отключения переднего стабилизатора и еще более короткая понижающая передача. Спереди и сзади установлены неразрезные мосты с повышенным запасом прочности.

Цены на американском рынке начинаются с 33 345 долларов. Ценовая политика для Европы пока не озвучена. Gladiator доберется и до России. Но когда это произойдет - загадка.